Calciomercato Juventus | Gabriel Jesus a rischio | Deciso il piano B

Advertising

Gazzetta_it : La Juve respinge l’assalto del Liverpool e blinda Chiesa - DiMarzio : #Calciomercato | Per #KaioJorge si profila un 'derby' tutto italiano: le ultime - calciomercatoit : ?? - infoitsport : Calciomercato Juventus, offerta folle per Demiral: va nella big - infoitsport : Calciomercato Juventus, Pjanic torna in Serie A | Ora la sfida è a due -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Commenta per primo Matthijs De Ligt è uno dei numerosi big dellache ancora non hanno raggiunto il ritiro della Continassa poiché in vacanza dopo gli Europei. Nei prossimi giorni però il difensore olandese si appresta a tornare a Torino, e ha voluto ...Insomma, quella che arriva è davvero una settimana decisiva per capire una bella fetta del futuro della. Sull'agenda adesso ci saranno diverse date da cerchiare in rosso.Luciano Moggi è intervenuto ai nostri microfoni per una panoramica sul derby romano, soffermandosi anche sull'intrigo Locatelli-Juventus ...“Allegri, se due indizi fanno una prova, per lui ha aperto il suo studio da motivatore”. Lo scrive La Gazzetta dello Sport in casa Juventus su Weston McKennie: “Si racconta ...