Cadavere carbonizzato trovato in un campo di girasoli a San Giuliano Terme

San Giuliano Terme (Pisa), 25 luglio 2021 - Il cadavere carbonizzato di un uomo dall'apparente età di 40 anni circa è stato trovato in un campo di girasoli a San Giuliano Terme. Il corpo è stato trovato sul ciglio di un fosso. Dalle prime ... residuo di "slip" e frammenti di tessuto non identificabile. L'ispezione esterna del cadavere permetteva di rilevare una copertura pressoché totale di induito nero e il depezzamento ...