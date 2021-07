Buffon: «Occhio al Napoli di Spalletti, i toscani a Napoli non sbagliano mai» (Di domenica 25 luglio 2021) Lunga intervista di Buffon alla Gazzetta dello sport, parla anche del Napoli. «Mi aspetto un campionato equilibrato. Mi intrigano tanti progetti nuovi: Lazio-Sarri, Roma-Mourinho, Napoli-Spalletti. Occhio perché i mister toscani a Napoli non sbagliano mai. Mi mancherà molto Conte». Ha difeso Pirlo: «Io credo che Andrea, dopo le normali e preventivabili difficoltà dei primi 3-4 mesi, abbia poi preso piena coscienza nel suo ruolo e anche una certa dimestichezza con i giocatori. Gli ultimi 4-5 mesi di Andrea ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 luglio 2021) Lunga intervista dialla Gazzetta dello sport, parla anche del. «Mi aspetto un campionato equilibrato. Mi intrigano tanti progetti nuovi: Lazio-Sarri, Roma-Mourinho,perché i misternonmai. Mi mancherà molto Conte». Ha difeso Pirlo: «Io credo che Andrea, dopo le normali e preventivabili difficoltà dei primi 3-4 mesi, abbia poi preso piena coscienza nel suo ruolo e anche una certa dimestichezza con i giocatori. Gli ultimi 4-5 mesi di Andrea ...

