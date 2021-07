Auto senza assicurazioni, ancora multe. E c'è chi non vuole pagare: 'Che vuole da noi lo Stato pignorato?' (Di domenica 25 luglio 2021) FERMO - 'Uno Stato pignorato non ha diritto di chiedere i documenti alle persone'. È la stramba risposta che i poliziotti si sono sentiti dare da un uomo, poco meno che cinquantenne, fermato ad un ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 25 luglio 2021) FERMO - 'Unonon ha diritto di chiedere i documenti alle persone'. È la stramba risposta che i poliziotti si sono sentiti dare da un uomo, poco meno che cinquantenne, fermato ad un ...

Advertising

fattoquotidiano : Eccone un’altra: la Timken, multinazionale americana che produce cuscinetti, chiude lo stabilimento di Brescia e li… - vincenzocacac12 : 9 volte su 10 non succede nulla perche nessuno viene a chiedertelo,come quando ti fermano con l'auto,capita di rado… - Gagarin681 : Il peggior popolo senza storia dal dopoguerra: cinture auto NO telefono alla guida SI vaccino NO casa abusiva SI st… - twitlalla : @FranAltomare Io penso sia un modo per scaricare l’adrenalina. E poi c’è 1 sacco di gente, e mi dispiace dirlo, che… - EstebBeltramino : Imparato e la visione Alfa Romeo: 'F1 strategica. Senza qualità, non metto auto sul mercato' #F1 #motori #formula1 -