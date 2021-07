Arcuri torna al governo, non è uno scherzo. Sapete quanto lo pagheremo e per fare cosa? Una sconcertante indiscrezione romana (Di domenica 25 luglio 2021) Non bastava Elsa Fornero. Ora il governo chiama come consulente anche Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario all'emergenza Covid. Un cortocircuito politico, visto che era stato il premier Mario Draghi, praticamente come primo atto una volta insediatosi a Palazzo Chigi, a defenestrare il braccio destro del suo predecessore Giuseppe Conte nella gestione della pandemia, risultata disastrosa, e a volere al suo posto il generale Francesco Paolo Figliuolo. Ora, dopo 6 mesi, per Arcuri arriva una nuova prestigiosa poltrona, a peso d'oro. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Bruno Tabacci, lo stesso che ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Non bastava Elsa Fornero. Ora ilchiama come consulente anche Domenico, l'ex commissario straordinario all'emergenza Covid. Un cortocircuito politico, visto che era stato il premier Mario Draghi, praticamente come primo atto una volta insediatosi a Palazzo Chigi, a defenestrare il braccio destro del suo predecessore Giuseppe Conte nella gestione della pandemia, risultata disastrosa, e a volere al suo posto il generale Francesco Paolo Figliuolo. Ora, dopo 6 mesi, perarriva una nuova prestigiosa poltrona, a peso d'oro. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Bruno Tabacci, lo stesso che ha ...

