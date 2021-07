Alessio Boni papà bis dopo Lorenzo | la compagna Nina è incinta

(Di domenica 25 luglio 2021) La felicità incontenibile per l’arrivo disi ripete., orgoglioso padre cinquantacinquenne, sta per bissare l’esperienza più incredibile della sua vita con un altro bambino. LaVerdelli, infatti, ha annunciato di essere in dolce attesa attraverso una dolcissima foto che ha condiviso con i suoi followers su Instagram. La notizia arriva ad appena un anno dalla nascita di, che la coppia aveva presentato al mondo sul red carpet di Venezia 77. A raccontare i motivi di questa scelta era stato proprioai microfoni di Silvia Toffanin, ...

sta per diventare papà per la seconda volta. L'annuncio è arrivato su Instagram dalla compagna Nina Verdelli, che ha postato una foto col pancione che cresce (e che potete ammirare più in ......Strings Family Se quella dal 19 al 24 luglio è stata per la Fondazione Fossano Musica la settimana della musica Pop con il Pop Music Fest e la serata dedicata a Lucio Dalla e quella con, ...Alessio Boni diventerà ancora papà: la compagna Nina Verdelli annuncia di essere incinta, a poco più di un anno dalla nascita del loro primogenito Lorenzo. Pare che sarà un altro maschietto, a quando ...Alessio Boni sta per diventare papà per la seconda volta. L’annuncio è arrivato su Instagram dalla compagna Nina Verdelli, che ha postato una foto col pancione che cresce (e che potete ammirare più in ...