Voghera, Adriatici interrogato dal gip: "vittima di una violenza improvvisa e inaudita" (Di sabato 24 luglio 2021) Voghera, Massimo Adriatici, autore dell'omicidio di Youns El Boussetaoui, è stato interrogato dal gip. Si è detto "vittima di una violenza improvvisa e inaudita" Ieri, per tre ore, Massimo Adriatici, autore dell'omicidio dell'uomo marocchino avvenuto pochi giorni fa a Voghera, è stato sentito dal giudice delle indagini preliminari. Adriatici, secondo quanto riporta l'Adnkronos, si è dichiarato "vittima di una violenza improvvisa e inaudita".

SusannaCeccardi : Non possiamo sapere ancora se #adriatici sia colpevole oppure no. Lo stabiliranno i magistrati. Quello che possiamo… - borghi_claudio : Della storia di Voghera non so nulla perchè mi sto occupando di ben altro, però a chi da oggi riempie il web con il… - fattoquotidiano : Voghera, chiesta la conferma dei domiciliari per Adriatici: “C’è il pericolo di reiterazione del reato e di inquina… - mastrodonato81 : RT @maurovanetti: Ogni nuovo dettaglio che emerge mette in grane sempre più nere lo sceriffo e la sindaca, che, a proposito, dovrebbe fare… - bugsbonny76 : RT @mazzettam: Le ragioni del pistolero. Agghiacciante. #Adriatici #Voghera -