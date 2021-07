Virologi-star: da Burioni alla Capua sul green pass fanno a gara a chi la spara più grossa (Di sabato 24 luglio 2021) Se erroneamente avevamo pensato di esserci liberati dai Virologi-star, ormai assuefatti dalle loro distoniche dichiarazioni, la questione delicata del green pass ha riacceso i riflettori sugli oracoli della ragione che dall’apice del loro altare hanno lanciato invettive e dispensato consigli ben poco ragionevoli. fanno riflettere le dichiarazioni di Crisanti e la Capua, unite dal comune denominatore di far pagare le cure mediche ai no vax che si ammalano. Il Virologo punta il dito affermando. «E poi ci sono persone che non si vogliono vaccinare per pregiudizio. In quel caso, penso che il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 luglio 2021) Se erroneamente avevamo pensato di esserci liberati dai, ormai assuefatti dalle loro distoniche dichiarazioni, la questione delicata delha riacceso i riflettori sugli oracoli della ragione che dall’apice del loro altare hanno lanciato invettive e dispensato consigli ben poco ragionevoli.riflettere le dichiarazioni di Crisanti e la, unite dal comune denominatore di far pagare le cure mediche ai no vax che si ammalano. Il Virologo punta il dito affermando. «E poi ci sono persone che non si vogliono vaccinare per pregiudizio. In quel caso, penso che il ...

