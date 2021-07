Vaccini: l’UE alza le dosi per i Paesi a basso reddito (Di sabato 24 luglio 2021) L’annuncio sui Vaccini è stato effettuato dalla presidente della Commissione Europea Von Der Leyen. l’UE porta a 200 milioni le dosi Il tanto atteso annuncio è arrivato ben due giorni fa. La presidentessa della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, ha dichiarato che l’UE disporrà ben duecento milioni di dosi di Vaccini. Queste ultime, però, saranno da condividere con i Paesi a basso e medio reddito entro la fine dell’anno. Al Global Health Summit di Roma, il 21 maggio scorso, la rappresentante UE aveva parlato di almeno 100 ... Leggi su zon (Di sabato 24 luglio 2021) L’annuncio suiè stato effettuato dalla presidente della Commissione Europea Von Der Leyen.porta a 200 milioni leIl tanto atteso annuncio è arrivato ben due giorni fa. La presidentessa della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, ha dichiarato chedisporrà ben duecento milioni didi. Queste ultime, però, saranno da condividere con ie medioentro la fine dell’anno. Al Global Health Summit di Roma, il 21 maggio scorso, la rappresentante UE aveva parlato di almeno 100 ...

