Un corteo di popolo per le tute blu Gkn

"Il corteo sta per partire. Non abbiamo verità in tasca e non ne vogliamo. Chi vuole stare al nostro fianco è il benvenuto". Il messaggio dell'assemblea permanente nata all'interno della Gkn viene raccolto da migliaia di persone, che fin dal primo mattino si stringono intorno allo stabilimento di via Fratelli Cervi. La manifestazione che segue lo sciopero generale di lunedì scorso, con piazza Santa Croce gremita, è un successo che salta agli occhi. Non era scontato, anche se sui media … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

