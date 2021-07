Ufficiale: Gollini è un nuovo giocatore del Tottenham (Di sabato 24 luglio 2021) Il Tottenham ha ufficializzato l’acquisto di Pierluigi Gollini dall’Atalanta. Confermata la formula del trasferimento, un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni (20 presenze complessive in tutte le competizioni). La cifra per il riscatto è di 15 milioni. I bergamaschi intanto hanno già il portiere per la prossima stagione, Juan Musso, comprato dall’Udinese per 20 milioni di euro. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 luglio 2021) Ilha ufficializzato l’acquisto di Pierluigidall’Atalanta. Confermata la formula del trasferimento, un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni (20 presenze complessive in tutte le competizioni). La cifra per il riscatto è di 15 milioni. I bergamaschi intanto hanno già il portiere per la prossima stagione, Juan Musso, comprato dall’Udinese per 20 milioni di euro. L'articolo ilNapolista.

Advertising

laziopress : CALCIOMERCATO LIVE | Ufficiale, Pierluigi Gollini lascia l’Atalanta: è il nuovo portiere del Tottenham… - Cucciolina96251 : RT @RaiSport: ?? L'#Atalanta ufficializza #Gollini al #Tottenham In prestito con diritto di riscatto, obbligo alla 20ª presenza stagionale… - webecodibergamo : Grazie Gollo: la dedica dell'Atalanta al portiere che vola al Tottenham - RaiSport : ?? L'#Atalanta ufficializza #Gollini al #Tottenham In prestito con diritto di riscatto, obbligo alla 20ª presenza s… - Cucciolina96251 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO TOTTENHAM: UFFICIALE L'ARRIVO DI GOLLINI DALL'ATALANTA Operazione chiusa in prestito con diritto di riscatt… -