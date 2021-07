Tu si que vales, lutto improvviso: è morto un simbolo del talent show (Di sabato 24 luglio 2021) Triste notizia per il talent show di Canale 5 ‘Tu si que vales’. La trasmissione dice addio ad uno dei suoi simboli: il saluto di Maria De Filippi. Una triste notizia accompagnerà le riprese della prossima puntata di Tu si que vales. Infatti la giuria del talent show ha appreso la notizia della scomparsa di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 24 luglio 2021) Triste notizia per ildi Canale 5 ‘Tu si que’. La trasmissione dice addio ad uno dei suoi simboli: il saluto di Maria De Filippi. Una triste notizia accompagnerà le riprese della prossima puntata di Tu si que. Infatti la giuria delha appreso la notizia della scomparsa di L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

4ragazzi1D : RT @dario_head: Io piango quando la gente passa il turno a Tu sì que vales immaginate come sto adesso a vedere gli atleti e le atlete che a… - infoitcultura : Tu si que Vales, Belen torna in studio: quello che succede è incredibile - infoitcultura : Tu si que vales: è morta la pianista Nerina Pieroni - michiamanostar : RT @dario_head: Io piango quando la gente passa il turno a Tu sì que vales immaginate come sto adesso a vedere gli atleti e le atlete che a… - infoitcultura : La casa di riposo di Savigliano piange Nerina, l’ex prof di pianoforte applaudita a “Tu si que vales” -