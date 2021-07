Trino. Andrea Canone morto in un incidente a Casale Monferrato

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 24 luglio 2021) In un tragicostradale ha perso la vita un ragazzo di soli 29 anni.ha perso il controllo della sua Yamaha R1 nei pressi di un curva ed è andato a sbattere contro il guard-rail. Nello scontro è finito in un canale adiacente la ex-statale 596. Per il geometranon c’è stato nulla da fare. Il giovane diha perso la vita a(Alessandria). L’mortale è avvenuto lungo il tratto della provinciale che collega Candia Lomellina e la frazione Terranova di...