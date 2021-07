Tokyo 2020, prima medaglia d’oro per l’Italia: Dell’Aquila trionfa nel taekwondo (Di sabato 24 luglio 2021) l’Italia conquista la prima medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020: il 20enne Vito Dell’Aquila ha sconfitto per 16 a 12 il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi nella finale di taekwondo (cat. 58 kg), ottenendo la seconda vittoria del medagliere azzurro dopo l’argento conquistato da Luigi Samele nella sciabola maschile. Originario di Mesagne, in provincia di Brindisi, Dell’Aquila è il primo italiano nato nel nuovo millennio a salire su un podio olimpico e a conquistare l’oro, dopo aver vinto in semifinale contro l’argentino Lucas Guzman ... Leggi su tpi (Di sabato 24 luglio 2021)conquista laalle Olimpiadi di: il 20enne Vitoha sconfitto per 16 a 12 il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi nella finale di(cat. 58 kg), ottenendo la seconda vittoria del medagliere azzurro dopo l’argento conquistato da Luigi Samele nella sciabola maschile. Originario di Mesagne, in provincia di Brindisi,è il primo italiano nato nel nuovo millennio a salire su un podio olimpico e a conquistare l’oro, dopo aver vinto in semifinale contro l’argentino Lucas Guzman ...

Advertising

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - Eurosport_IT : UN ESORDIO DA BRIVIDI!?????? Se vi siete persi l’incredibile vittoria in rimonta dell’Italia, ecco gli highlights ??… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: DELL'AQUILA MEDAGLIA D'ORO In finale battuto il tunisino Jendoubi… - ColucciLc : RT @lagoleada_it: #Olimpiadi #Tokyo2020, Luigi #Samele vola in finale di sciabola, dove affronterà l'ungherese Aron #Szilagyi: data, ora e… - CiroGross : Onore a Vito Dell’Aquila, medaglia d’Oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 categoria Taekwondo. -