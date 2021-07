Tokyo 2020, il primo oro italiano ai Giochi è di Dell’Aquila nel taekwondo. “Lo dedico a mio nonno, mi guardava da lassù” (Di sabato 24 luglio 2021) Samele è argento nella sciabola. Nuoto: Detti in finale nei 400 stile libero, Razzetti e Cusinato nei 400 misti. Basket 3x3: Italia ottiene la prima vittoria con la Mongolia, poi va ko con la Francia Leggi su lastampa (Di sabato 24 luglio 2021) Samele è argento nella sciabola. Nuoto: Detti in finale nei 400 stile libero, Razzetti e Cusinato nei 400 misti. Basket 3x3: Italia ottiene la prima vittoria con la Mongolia, poi va ko con la Francia

