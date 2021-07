Tokyo 2020, Ciclismo: El Diablito torna sul trono d’Olimpia (Di sabato 24 luglio 2021) L’ecuadoriano Richard Carapaz è il nuovo campione olimpico di Ciclismo. Con una tattica perfetta, sfruttando a suo favore il continuo marcamento tra i due grandi favoriti, lo sloveno Tadej Pogacar ed il belga Wout Van Aert, il vincitore del Giro d’Italia 2019 ha conquistato una vittoria che mette a tacere coloro che, dopo il trionfo rosa, avevano dubitato del suo effettivo spessore. I due super pronosticati si sono dovuti accontentare di sprintare per i posti residui sul podio. Precedendo il gruppo dei battuti giunto a 1’07” dal vincitore, Van Aert ha conquistato l’argento e Pogacar il bronzo. I primi 200 chilometri di gara sono stati all’insegna dell’azione di cinque ... Leggi su tpi (Di sabato 24 luglio 2021) L’ecuadoriano Richard Carapaz è il nuovo campione olimpico di. Con una tattica perfetta, sfruttando a suo favore il continuo marcamento tra i due grandi favoriti, lo sloveno Tadej Pogacar ed il belga Wout Van Aert, il vincitore del Giro d’Italia 2019 ha conquistato una vittoria che mette a tacere coloro che, dopo il trionfo rosa, avevano dubitato del suo effettivo spessore. I due super pronosticati si sono dovuti accontentare di sprintare per i posti residui sul podio. Precedendo il gruppo dei battuti giunto a 1’07” dal vincitore, Van Aert ha conquistato l’argento e Pogacar il bronzo. I primi 200 chilometri di gara sono stati all’insegna dell’azione di cinque ...

