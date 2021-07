Tiro a segno, Olimpiadi Tokyo: il primo oro è della cinese Yang Qian (Di sabato 24 luglio 2021) Assegnato il primo titolo ai Giochi Olimpici di Tokyo: si è disputata infatti la finale della carabina ad aria compressa 10 metri femminile, che ha visto andare il primo oro olimpico della rassegna alla Cina, con argento al ROC e bronzo alla Svizzera. Fuori nelle qualificazioni l’azzurra Sofia Ceccarello. Il successo va infatti alla cinese Yang Qian, prima con il record olimpico di 251.8, che batte la rappresentante del ROC (Comitato Olimpico Russo) Anastasiia Galashina, a quota 251.1, mentre completa il podio l’elvetica Nina Christen, terza con 230.6, ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Assegnato iltitolo ai Giochi Olimpici di: si è disputata infatti la finalecarabina ad aria compressa 10 metri femminile, che ha visto andare iloro olimpicorassegna alla Cina, con argento al ROC e bronzo alla Svizzera. Fuori nelle qualificazioni l’azzurra Sofia Ceccarello. Il successo va infatti alla, prima con il record olimpico di 251.8, che batte la rappresentante del ROC (Comitato Olimpico Russo) Anastasiia Galashina, a quota 251.1, mentre completa il podio l’elvetica Nina Christen, terza con 230.6, ...

