Taekwondo | Angelo Cito | “Oro di Vito Dell’Aquila simbolo dell’Italia che sa ripartire”

Leggi su oasport

(Di sabato 24 luglio 2021) E’ arrivato il primo oro italiano delle Olimpiadi di Tokyo e a conquistarlo è stato il classe 2000nel, categoria -58 kg, al termine di un percorso netto, superando in finale in rimonta il tunisino Mohamed Khalil Jenboudi. Una vittoria importantissima per tutta la spedizione italiana, che viene sottolineata da un raggiante, presidente della federazione, nelle dichiarazioni riportate dall’ANSA. “Questa medaglia è ildi un’Italia che sa, anche quando cade – ha dichiarato il numero uno ...