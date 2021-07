Superbike | la felicità di Rea | ' Ero più veloce degli altri'

(Di sabato 24 luglio 2021) Vittoria numero 13 sul tracciato olandese per il campione del mondo in carica Jonathan Rea. Il pilota nordirlandese torna in testa alla classifica del campionato. Seconda posizione per Scott Redding ...

La Gazzetta dello Sport

Vittoria numero 13 sul tracciato olandese per il campione del mondo in carica Jonathan Rea. Il pilota nordirlandese torna in testa alla classifica del campionato. Seconda posizione per Scott Redding ...'La M1000RR ci aiuta tanto' Sprizzada tutti i pori Tom Sykes per il doppio podio centrato tra Superpole Race e Gara 2, un risultato che premia il lavoro svolto dal team: ' Il doppio podio è ...