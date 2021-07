Softball, Olimpiadi Tokyo: il Giappone sconfigge l’Italia con due fuoricampo (Di sabato 24 luglio 2021) Terza sconfitta, anche se più che preventivabile, per l’Italia nel torneo olimpico di Softball. A battere le azzurre, stavolta, è il Giappone, che però nella prima parte di gara ha rischiato in almeno due occasioni di fronte al vigore della squadra tricolore in quel di Yokohama, dove si è ora trasferita la macchina a cinque cerchi. Per la Nazionale di Federico Pizzolini arrivano ora le sfide decisive, quelle con Messico e Canada, per le quali servirà inevitabilmente concretizzare in attacco. Le due lanciatrici partenti non sono quelle solite: l’Italia sceglie Alexia Lacatena, il Giappone risponde con ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Terza sconfitta, anche se più che preventivabile, pernel torneo olimpico di. A battere le azzurre, stavolta, è il, che però nella prima parte di gara ha rischiato in almeno due occasioni di fronte al vigore della squadra tricolore in quel di Yokohama, dove si è ora trasferita la macchina a cinque cerchi. Per la Nazionale di Federico Pizzolini arrivano ora le sfide decisive, quelle con Messico e Canada, per le quali servirà inevitabilmente concretizzare in attacco. Le due lanciatrici partenti non sono quelle solite:sceglie Alexia Lacatena, ilrisponde con ...

