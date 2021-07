Soccorso alpino: 27enne di Lastra a Signa salvato. Colto da crisi di panico durante un’escursione (Di domenica 25 luglio 2021) Ha 27 anni e risiede a Lastra a Signa, in provincia di Firenze: è stato Colto da crisi di panico durante un'escursione sulle montagne bellunesi ed è stato Soccorso e salvato. La Centrale del 118 del Soccorso alpino e Speleologico Veneto è stata contattata da alcune persone, ieri 24 luglio 2021, che si erano imbattute in un escursionista Colto da una crisi di panico, lungo il tragitto che dal Lago Cavia porta al Col Margherita L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 25 luglio 2021) Ha 27 anni e risiede a, in provincia di Firenze: è statodadiun'escursione sulle montagne bellunesi ed è stato. La Centrale del 118 dele Speleologico Veneto è stata contattata da alcune persone, ieri 24 luglio 2021, che si erano imbattute in un escursionistada unadi, lungo il tragitto che dal Lago Cavia porta al Col Margherita L'articolo proviene da Firenze Post.

