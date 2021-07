Ruba alla Coin e tenta la fuga: inseguita in strada e bloccata dai passanti (Di sabato 24 luglio 2021) Una donna di 38 anni è stata scoperta dagli addetti del punto vendita Coin di via Venti Settembre a Rubare capi di abbigliamento per un valore totale di 260 euro. Avvicinata da una prima commessa, ... Leggi su genovatoday (Di sabato 24 luglio 2021) Una donna di 38 anni è stata scoperta dagli addetti del punto venditadi via Venti Settembre are capi di abbigliamento per un valore totale di 260 euro. Avvicinata da una prima commessa, ...

Advertising

_Carabinieri_ : Ruba la sedia a rotelle di un'anziana signora di 93 anni, denunciato un 46enne dai #Carabinieri di Marciana Marina… - LiguriaOggi : Genova - Ruba alla Coin, inseguita in strada dagli addetti alla sicurezza: fermata dai passanti - MomonHero : @SoloMilan68 Ovviamente stiamo tutti parlando del nulla: magari Ballo ruba il posto a Theo e Tonali a Kessiè, non l… - genovatoday : Ruba alla Coin e tenta la fuga: inseguita in strada e bloccata dai passanti - GenovaQuotidian : Ruba alla Coin, inseguita per strada dagli addetti e fermata dai passanti. Arrestata dalla PL -