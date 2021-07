Recovery | all’Ecofin tutti i PNRR ancora da approvare | Olanda e Bulgaria non li hanno presentati

Leggi su velvetmag

(Di sabato 24 luglio 2021) Lunedì 26 luglio, i ministri dell’Economia e finanze dei paesi membri della Ue, riuniti nell’Ecofin, emetteranno il verdetto europeo per altri quattro Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (). “La riunione straordinaria dell’Ecofin valuterà quattroa cui la Commissione europea ha dato di recente il suo via libera – ha dichiarato una portavoce dell’esecutivo comunitario – Si tratta dei piani di Slovenia, Lituania, Cipro e Croazia“. La presidenza slovena del Consiglio Ue aveva fissato nei giorni scorsi la riunione Ecofin di lunedì proprio per dare il via libera a questi piani. Amsterdam e Sofia? Non pervenuti Mentre dunque si avvicina il momento ...