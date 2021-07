PlayStation, il sito ufficiale rivela accidentalmente i titoli PS Plus di agosto (Di sabato 24 luglio 2021) Il sito ufficiale PlayStation ha rivelato i titoli gratuiti per gli abbonati PS Plus di agosto, con palese anticipo e ben lontano da qualsiasi annuncio ufficiale. Ovviamente, la pagina è stata rimossa e i titoli di luglio sono tornati ad essere visibili, ma le prove non mentono. I giochi rivelati dalla piattaforma sono Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, Tennis World Tour 2 e Hunter's Arena: Legends, scaricabili dal prossimo 3 agosto. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 24 luglio 2021) Ilhato igratuiti per gli abbonati PSdi, con palese anticipo e ben lontano da qualsiasi annuncio. Ovviamente, la pagina è stata rimossa e idi luglio sono tornati ad essere visibili, ma le prove non mentono. I giochiti dalla piattaforma sono Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, Tennis World Tour 2 e Hunter's Arena: Legends, scaricabili dal prossimo 3. Leggi altro...

