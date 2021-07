Omicidio di Voghera, Saviano contro la Lega: “Difendere un presunto assassino è un comportamento da banda” (Di sabato 24 luglio 2021) “Che cosa avrebbe dovuto dire un leader democratico di un partito di cui un membro compie un Omicidio? Avrebbe dovuto innanzi tutto scusarsi, avrebbe dovuto prendere le distanze da quest’atto, avrebbe dovuto dare spazio alle indagini. Ma prima di ogni risultato, avrebbe dovuto prendere posizione contro un l’Omicidio, contro l’uso delle armi. Avrebbe dovuto fare appello a un principio tanto semplice che l’abbiamo dimenticato, come tutto ciò che è alla base del vivere democratico e solidale: queste vicende non si risolvono con i colpi di pistola. La persona coinvolta era un malato. Era un pregiudicato e andava messo in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) “Che cosa avrebbe dovuto dire un leader democratico di un partito di cui un membro compie un? Avrebbe dovuto innanzi tutto scusarsi, avrebbe dovuto prendere le distanze da quest’atto, avrebbe dovuto dare spazio alle indagini. Ma prima di ogni risultato, avrebbe dovuto prendere posizioneun l’l’uso delle armi. Avrebbe dovuto fare appello a un principio tanto semplice che l’abbiamo dimenticato, come tutto ciò che è alla base del vivere democratico e solidale: queste vicende non si risolvono con i colpi di pistola. La persona coinvolta era un malato. Era un pregiudicato e andava messo in ...

