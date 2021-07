Olimpiadi: rischio tempesta tropicale, anticipate gare canottaggio (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) - Sono state anticipate dagli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo 2020 le gare di canottaggio a sabato come "misura preventiva" a causa di una tempesta tropicale potrebbe nei prossimi giorni creare problemi alle competizioni. Già nel pomeriggio di ieri è stato deciso di rimodulare gli eventi di canottaggio previsti a inizio della prossima settimana al Sea Forest Waterway nella baia di Tokyo. La tempesta tropicale Nepartak ha raffiche fino a 90 chilometri all'ora e attualmente si trova a 1.800 chilometri a sud ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) - Sono statedagli organizzatori delledi Tokyo 2020 ledia sabato come "misura preventiva" a causa di unapotrebbe nei prossimi giorni creare problemi alle competizioni. Già nel pomeriggio di ieri è stato deciso di rimodulare gli eventi diprevisti a inizio della prossima settimana al Sea Forest Waterway nella baia di Tokyo. LaNepartak ha raffiche fino a 90 chilometri all'ora e attualmente si trova a 1.800 chilometri a sud ...

