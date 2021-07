Olimpiadi | le 18 medaglie in palio sabato 25 luglio | gli azzurri in gara orari e tv Dal fioretto femminile all’esordio di basket e volley

(Di sabato 24 luglio 2021) Comincia con le primedel nuoto la seconda giornata di gare alledi Tokyo. Sono ben 18 i titoli che vengono assegnati nella giornata di domenica. L’Italia, dopo l’oro di Vito Dell’Aquila nel taekwondo e l’argento di Luigi Samele nella sciabola, spera in altre: Manuel Lombardo nel judo ed ilindividuale con Arianna Errigo, Alice Volpi e Martina Batini sono i nomi di punta. Ma attenzione anche a Elisa Longo Borghini nellain linea di ciclismo(dopo la delusione in parte attesa della prova maschile) e Odette ...

... che prima con Luigi Samele e poi con Vito Dell'Aquila , si è assicurato le prime dueai ... APPROFONDIMENTIVito Dell'Aquila, le foto dell'oro a Tokyo 2020Vito Dell'Aquila, ...Il direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli, commenta la prima giornata di Tokyo 2020 e le primeper l'Italia. In studio Chiara Soldi.Le Olimpiadi di Tokyo 2021 si sono aperta in maniera splendida per l'Italia. Vito Dell'Aquila ha conquistato la medaglia d'oro nel taekwondo (categoria 58 kg), mentre Luigi Samele si è messo al collo ...Si chiude con un oro ed un argento la prima giornata olimpica per la spedizione azzurra a Tokyo 2020. Le medaglie sono arrivate grazie a due ragazzi del sud, entrambi pugliesi: Vito Dell’Aquila, 20enn ...