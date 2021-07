Olimpiadi: Dell’Aquila, ‘ero certo dell’oro, è per mio nonno che non c’è più’ (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – “Questo oro è dedicato a mio nonno, che non c’è più da un mese e stasera mi guardava da lassù: ero certo che avrei vinto”. Queste le prime parole di Vito Dell’Aquila dopo la vittoria nella categoria dei 58 kg del taekwondo ai Giochi olimpici di Tokyo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – “Questo oro è dedicato a mio, che non c’è più da un mese e stasera mi guardava da lassù: eroche avrei vinto”. Queste le prime parole di Vitodopo la vittoria nella categoria dei 58 kg del taekwondo ai Giochi olimpici di Tokyo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

