MULATTIERI | IL BABY TALENTO DELL’INTER PROMESSO SPOSO DEL CROTONE

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 24 luglio 2021) L’Inter si gode il giovane Samuele, attaccante classe 2000, reduce dall’esperienza in prestito al Volendam dove in Eerste Divisie ha collezionato 30 presenze e 18 gol. Annata strepitosa per il giovanedei neroazzurri visto che, alla sua prima stagione tra i professionisti, ha segnato a raffica. Tornato alla base questa estate, come vi abbiamo raccontato, nel suo futuro c’è il. Un’altra esperienza in prestito che gli servirà ancora di più per la sua maturazione calcistica. Cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, dove aveva impressionato tutti in Primavera segnando tantissime reti, con il club ligure ha ...