Manifestazione contro il green pass obbligatorio | a Roma un migliaio di persone in piazza del Popolo

'Libertà, libertà, libertà'. E ancora: 'No green pass'. Ma anche cori contro Burioni e Draghi. Hanno provato a nascondersi : temendo i ban dei social come facebook o twitter, hanno scelto telegram per ...

borghi_claudio : Immagini da Parigi per la manifestazione contro il #GreenpassObbligatorio. - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - fanpage : Migliaia di persone hanno invaso Piazza Castello, a Torino, per manifestare contro il #greenpass e l’obbligo vaccin… - AndreaMontana77 : RT @fratotolo2: #Firenze, manifestazione contro il #greenpass - dtella65 : RT @DomaniGiornale: Il leader romano di #ForzaNuova, condannato a 5 anni in primo grado per le aggressioni ai giornalisti, prende la parola… -