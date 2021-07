Il vaccino protegge anche dal long Covid: sintomi brevi e più leggeri (Di sabato 24 luglio 2021) Il vaccino antiCovid non solo evita che le terapie intensive siano di nuovo affollate di pazienti da intubare, ma può proteggere anche dagli acciacchi del cosiddetto long Covid. anche chi si... Leggi su ilmattino (Di sabato 24 luglio 2021) Ilantinon solo evita che le terapie intensive siano di nuovo affollate di pazienti da intubare, ma puòredagli acciacchi del cosiddettochi si...

Advertising

borghi_claudio : @migiranoleruote Assurdo. Ragazzini che hanno già pagato un prezzo altissimo ora costretti a fare un vaccino che no… - graziano_delrio : Il #vaccino non protegge solo chi lo fa, ma anche chi NON PUÒ farlo. Sono i sani che devono difendere i più fragili… - borghi_claudio : 6) DIRE CHE SE CI SONO PIU' VACCINATI IL VIRUS CIRCOLA DI MENO E' UNA SCIOCCHEZZA Il massimo dei contagi in Europa… - FrancoBassanini : RT @graziano_delrio: Il #vaccino non protegge solo chi lo fa, ma anche chi NON PUÒ farlo. Sono i sani che devono difendere i più fragili. F… - scantambeuo : @19cecilia06 si ok ma nel mondo reale un ragazzo sa che quasi sicuramente se si prende il covid non starà male, il… -