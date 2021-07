IL RESTAURATORE DI LIBRI | UN THRILLER AVVINCENTE

(Di sabato 24 luglio 2021) Dopo la saga noir sul detective Mauro Baveni, lo scrittore Massimo Zona ci intriga con un giallo Dopo le molteplici avventure noir del detective Mauro Baveni, giunte ormai al sesto libro della saga, lo scrittore romano Massimo Zona si cimenta in un giallo. Ildi(LFA Publisher) vi terrà col fiato sospeso dalla prima all’ultima pagina. Giovanni è undiinnamorato del proprio lavoro. La sua vita tranquilla e metodica viene, però, messa a soqquadro quando scopre, celata all’interno della copertina di un libro del XVI secolo, una pergamena in aramaico. Un testo così antico, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : RESTAURATORE LIBRI

gonews

...circostanza è stata eseguita la manutenzione ordinaria di questi dipinti ad opera del...poeta Calabrese Monsoretano Professore Paolano Ferrantino scrittore e autore di diversi, ...Mio nonno Idimio oltre che essere un pittore, ceramista,, era anche un rilegatore di. No, non rilegava icon le spirali o le "costole" di plastica. Li rilegava con ago (anzi aghe), spago, tela e colla e tanta tanta pazienza. Ricordo ...Dopo le molteplici avventure noir del detective Mauro Baveni, giunte ormai al sesto libro della saga, lo scrittore romano Massimo Zona si cimenta in un giallo. Il restauratore di libri (LFA Publisher) ...Un progetto dell’Unione europea ha consentito all’associazione di preservare il proprio patrimonio archivistico, storico e immateriale ...