Genoa, si ferma Bani: stop di 45-60 giorni (Di sabato 24 luglio 2021) Brutte notizie per il Genoa di Ballardini che ha appena concluso il ritiro in Val Stubai. La società rossoblù ha perso per una lesione muscolare al polpaccio Mattia Bani e, stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, lo stop sarà più lungo del previsto. Il difensore rossoblù ex Bologna resterà fuori 45-60 giorni e dunque potrebbe saltare il primo mese di campionato. SportFace.

