Formula E - Londra | Gara 1 | Dennis porta la BMW alla vittoria

(Di sabato 24 luglio 2021) Jakeha vinto il primo dei due ePrix di, regalandoBMW un altro meritato successo. Il pilota inglese si è messo alle spalle la Mercedes di Nyck De Vries e la Mahindra di Alex Lynn.di forza.è partito dseconda posizione ed è riuscito a mantenere la posizione, attaccandosi però al retrotreno della Mahindra del poleman Lynn. Dopo averlo studiato a lungo,ha sferrato l'attacco e poi ha staccato l'avversario, senza dargli possibilità alcune di poter contrattaccare. Sul difficile circuito dell'ExCel che, lo ricordiamo, è per metà ...

...di aver completato l'acquisto dell'estremo difensore originario di Bologna con ladel ...Gollini al Tottenham è arrivata in mattinata dopo che nei giorni scorsi era stato accompagnato a...... fino al campione in carica dellaE Da Costa, Di Grassi, Gunther e lo svizzero Mortara e a Jake Dennis: chissà chi di questi oggi saprà salire sul podio a! DIRETTAE/ ePrix ...Jake Dennis ha vinto il primo dei due ePrix di Londra, regalando alla BMW un altro meritato successo. Il pilota inglese si è messo alle spalle la Mercedes di Nyck De Vries e la Mahindra di Alex Lynn.Dennis domina nel suo E-Prix di casa a Londra vincendo la sua seconda gara stagionale! Secondo posto per De Vries, terzo il poleman Lynn.