Da Icardi na Donnarumma: ecco chi si prende cura della bellezza dei nostri campioni italiani (Di sabato 24 luglio 2021) Belli, fisicati e sempre impeccabili, anche in campo! Scopriamo a chi si rivolgono i campioni dello sport tricolore per la loro hair routine Non è un segreto che i calciatori e, in generale, i nomi illustri dello sport, abbiano sempre avuto un certo appeal. Nonostante il lavoro dello sportivo non richieda lineamenti regolari e perfetti o uno stile estetico impeccabile, nel corso degli ultimi 20 anni sono stati proprio i volti noti del panorama di riferimento a sdoganare tagli di capelli originali, colorazioni innovative e curatissime barbe da hipster. Queste tendenze, rinnovatesi di anno in anno, hanno lanciato dai primi 2000 ad oggi, un nuovo ... Leggi su 361magazine (Di sabato 24 luglio 2021) Belli, fisicati e sempre impeccabili, anche in campo! Scopriamo a chi si rivolgono idello sport tricolore per la loro hair routine Non è un segreto che i calciatori e, in generale, i nomi illustri dello sport, abbiano sempre avuto un certo appeal. Nonostante il lavoro dello sportivo non richieda lineamenti regolari e perfetti o uno stile estetico impeccabile, nel corso degli ultimi 20 anni sono stati proprio i volti noti del panorama di riferimento a sdoganare tagli di capelli originali, colorazioni innovative etissime barbe da hipster. Queste tendenze, rinnovatesi di anno in anno, hanno lanciato dai primi 2000 ad oggi, un nuovo ...

Advertising

_scoopemi_ : Icardi è 100 volte più uomo di Donnarumma. Va bene che sei interista però almeno si obbiettivo - leonzan75 : RT @TheRealFed_: Interessante come quando c'è di mezzo l'inter e Icardi abbia un peso il suo procuratore, Wanda, mentre nella storiella di… - Scanta_ : RT @TheRealFed_: Interessante come quando c'è di mezzo l'inter e Icardi abbia un peso il suo procuratore, Wanda, mentre nella storiella di… - Domelol96 : RT @TheRealFed_: Interessante come quando c'è di mezzo l'inter e Icardi abbia un peso il suo procuratore, Wanda, mentre nella storiella di… - milanecon : RT @TheRealFed_: Interessante come quando c'è di mezzo l'inter e Icardi abbia un peso il suo procuratore, Wanda, mentre nella storiella di… -