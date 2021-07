Ciclismo | Davide Cassani | “Orgoglioso dell’Italia | non eravamo favoriti Ganna farà bene”

Leggi su oasport

(Di sabato 24 luglio 2021) L’Italia non ha ottenuto i risultati sperati nell’odierna prova in linea disu strada delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Gli azzurri non erano tra i, ma quando la gara è entrata nel vivo, l’unico che è riuscito a tenere testa ai migliori è stato Alberto Bettiol. Il toscano, però, a un certo punto è stato vittima di crampi e ha dovuto alzare bandiera bianca. Per questo motivo, l’Italia non ha piazzato nemmeno un uomo nei dieci. Di seguito trovate tutte le dichiarazioni rilasciate, dopo la gara, dagli azzurri e dal CT. Queste le parole di: “Peccato ...