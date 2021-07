Beach volley, World Tour 2021 Sofia. Scampoli/Bianchin in semifinale! Domani assalto al podio (Di sabato 24 luglio 2021) Vanno a caccia del loro secondo podio in carriera, dopo la vittoria dello scorso anno a Vilnius, Margherita Bianchin e Claudia Scampoli che hanno raggiunto la semifinale nel torneo 1 stella di Sofia, terzo appuntamento stagionale in Bulgaria per le donne. Sfida tutt’altro che semplice, quella che ha caratterizzato nel pomeriggio i quarti di finale per la coppia italiana che aveva di fronte le sorelle austriache Dorina e Ronja Klinger. La coppia azzurra ha iniziato molto bene la partita dominando il primo set (21-13). Nel secondo parziale però Scampoli/Bianchin hanno subito il ritorno delle ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Vanno a caccia del loro secondoin carriera, dopo la vittoria dello scorso anno a Vilnius, Margheritae Claudiache hanno raggiunto la semifinale nel torneo 1 stella di, terzo appuntamento stagionale in Bulgaria per le donne. Sfida tutt’altro che semplice, quella che ha caratterizzato nel pomeriggio i quarti di finale per la coppia italiana che aveva di fronte le sorelle austriache Dorina e Ronja Klinger. La coppia azzurra ha iniziato molto bene la partita dominando il primo set (21-13). Nel secondo parziale peròhanno subito il ritorno delle ...

