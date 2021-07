Basket oggi | Olimpiadi Tokyo | orari 25 luglio | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 25 luglio 2021) Si alzerà questa notte il sipario sul torneo maschile di pallacanestro alledi2021. A dare il via saranno i match validi per i gruppi A e B, che comprendono anche gli azzurri di Meo Sacchetti. Quattro sfide già fondamentali nella corsa alla seconda fase. Si partirà alle 3 di notte italiana con il match tra Iran e Repubblica Ceca, ma l’ansia aumenterà alle 6.40, quando sul parquet del Saitama Super Arena scenderanno in campo l’Italia e la Germania in quello che potrebbe essere uno spareggio per i quarti di finale. Alle 10.20 le altre due formazioni del gruppo B, quello degli azzurri, cioè Australia e Nigeria, mentre si chiuderà alle 14 con ...