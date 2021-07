Zona gialla, nessuna Regione cambia colore: Sardegna e Sicilia rischiano di più di lasciare la bianca (Di venerdì 23 luglio 2021) nessuna Regione, al momento, vede rischi imminenti di entrare in Zona gialla. E questo in funzione dei nuovi parametri varati dal Governo. «Nelle prossime settimane le nostre Regioni rimarranno... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 23 luglio 2021), al momento, vede rischi imminenti di entrare in. E questo in funzione dei nuovi parametri varati dal Governo. «Nelle prossime settimane le nostre Regioni rimarranno...

Advertising

VVezzali : Capienza del 75% per gli impianti sportivi all'aperto e del 50% per quelli al chiuso in zona bianca e, in zona gial… - Agenzia_Ansa : Il certificato verde non sarà invece necessario per le consumazioni al bancone, anche se al chiuso. Cambiano i para… - Agenzia_Ansa : Obbligo di Green pass per cinema e teatri, ma aumenta il numero di spettatori, sia al chiuso che all'aperto. E' qua… - palamini_grazia : RT @Napalm51: 'Una regione bianca passa in giallo quando le terapie intensive superano il 10% di occupazione e il 15% in area medica' Allu… - Emmepi50926579 : RT @Napalm51: 'Una regione bianca passa in giallo quando le terapie intensive superano il 10% di occupazione e il 15% in area medica' Allu… -