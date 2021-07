Vite - L' arte del possibile | la quarta puntata | ospite Federico Marchetti

(Di venerdì 23 luglio 2021) È, il fondatore di Yoox Net-A-Porter, il protagonista delladel secondo ciclo di "– L’del", una serie di interviste realizzate dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis a grandi personaggi italiani. Un incontro con l’imprenditore nel suo ultimo giorno, il 23 luglio, da chairman del gruppo che ha guidato per oltre vent’anni. Un modo per parlare, fra l'altro, della sua vita e dell’esperienza come imprenditore, che con un’intuizione pionieristica ha unito mondi un tempo lontani tra loro, come tecnologia e moda, ma anche ...

Advertising

Reartwo : RT @SkyTG24: Nella nuova puntata di 'Vite – L’arte del possibile' il direttore di Sky TG24 @giudebellis intervista Federico Marchetti, fon… - SkyTG24 : Nella nuova puntata di 'Vite – L’arte del possibile' il direttore di Sky TG24 @giudebellis intervista Federico Marc… - TELADOIOLANIUS : @giek2 Salvare vite è arte più nobile che profferire eloquentia - Jeccalinda86 : RT @SkyTG24: A “Vite - L’arte del possibile” @giudebellis incontra #FedericoMarchetti nel suo ultimo giorno da chairman di Yoox Net-A-Porte… - gibugiad : RT @SkyTG24: A “Vite - L’arte del possibile” @giudebellis incontra #FedericoMarchetti nel suo ultimo giorno da chairman di Yoox Net-A-Porte… -

Ultime Notizie dalla rete : Vite arte

Sky Tg24

Federico Marchetti, il fondatore di Yoox Net - A - Porter, il protagonista della quarta puntata del secondo ciclo di '" L'del possibile' , una serie di interviste realizzate dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis a grandi personaggi italiani. Un incontro con l'imprenditore nel suo ultimo giorno, il ......dicono di quelli come me e come direbbero di quelli come Roza che in ognuna delle sue setteè ... Là dove c'era la luce c'era anche un fuoco e per millenni qualcuno ha tramandato l'di saperlo ...Spettacoli e concerti, cinema all’aperto, Scandicci Open City, l'Estate Fiesolana, il Cantiere Internazionale d’Arte a Montepulciano, Sipari Aperti a Pistoia, vari eventi in Toscana per Le Notti dell’ ...Leggi su Sky TG24 l'articolo 'Vite - L'arte del possibile', quarta puntata oggi alle 20.45: ospite Federico Marchetti ...