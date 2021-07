Variante Delta | dalla Gran Bretagna alla Spagna | la situazione dei contagi

(Di venerdì 23 luglio 2021) La si fa strada e avanza in tutto il mondo, e ora è ufficiale: è il ceppo dominante in . A certificarlo sono il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l'...

, oltre 500 italiani bloccati dal virus all'estero. 'Fateli tornare'. Le storie da Dubai, Grecia, Malta, Spagna I familiari delle giovani, sono in contatto con il Consolato italiano a ...dilaga in Europa e nel mondo Laspinge i Paesi a correre ai ripari, e anche Bruxelles si muove, annunciando la prima riunione del Gruppo di esperti Ue sulle varianti che lavorerà ...La variante Delta di Sars-CoV-2 si sta diffondendo rapidamente in tutta Europa ed è ora diventata il ceppo dominante in gran parte della regione, secondo nuovi dati di sorveglianza riferiti dall'Organ ...L'appuntamento del venerdì con il governatore della Campania Vincenzo De Luca pone l'accento sull'incombere delle varianti del Covid.