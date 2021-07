Toyota - Al via a Roma la GR Yaris Rally Cup (Di venerdì 23 luglio 2021) Inizia questo fine settimana, in occasione del Rally di Roma Capitale, l'attesa GR Yaris Rally Cup, il trofeo monomarca che vede protagonista la compatta sportiva giapponese. La gara è in programma dal 23 al 25 luglio ed è valida anche come terza tappa dell'Europeo ERC e come quarto round dell'Italiano Rally (CIR), con 12 prove speciali per circa 187 km complessivi, su un percorso totale di 595 km. 11 auto in gara a Roma. Per l'evento è confermata la presenza di 11 esemplari della GR Yaris Rally Cup, sviluppati sulla base del modello stradale con ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 23 luglio 2021) Inizia questo fine settimana, in occasione deldiCapitale, l'attesa GRCup, il trofeo monomarca che vede protagonista la compatta sportiva giapponese. La gara è in programma dal 23 al 25 luglio ed è valida anche come terza tappa dell'Europeo ERC e come quarto round dell'Italiano(CIR), con 12 prove speciali per circa 187 km complessivi, su un percorso totale di 595 km. 11 auto in gara a. Per l'evento è confermata la presenza di 11 esemplari della GRCup, sviluppati sulla base del modello stradale con ...

