Tokyo 2020, gli atleti italiani dedicano la canzone di buon compleanno a Sergio Mattarella: il videomessaggio (Di venerdì 23 luglio 2021) Un videomessaggio per celebrare il compleanno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo hanno realizzato le atlete e gli atleti dell’Italia Team radunatisi a Tokyo prima della partenza verso lo Stadio Olimpico per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. La squadra italiana, guidata dai portabandiera Elia Viviani e Jessica Rossi, e col capo missione Carlo Mornati, ha cantato la celebre canzone “Tanti auguri a te”, dedicandola al Capo dello Stato che proprio oggi festeggia i suoi 80 anni. Al termine del messaggio, il plurimedagliato olimpico Aldo Montano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Unper celebrare ildel presidente della Repubblica,. Lo hanno realizzato le atlete e glidell’Italia Team radunatisi aprima della partenza verso lo Stadio Olimpico per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. La squadra italiana, guidata dai portabandiera Elia Viviani e Jessica Rossi, e col capo missione Carlo Mornati, ha cantato la celebre“Tanti auguri a te”, dedicandola al Capo dello Stato che proprio oggi festeggia i suoi 80 anni. Al termine del messaggio, il plurimedagliato olimpico Aldo Montano ...

