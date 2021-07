The Thing - La Cosa in nuove terrificanti immagini del sequel del gioco poi cancellato (Di venerdì 23 luglio 2021) Nel 2002, lo sviluppatore Computer Artworks ha cessato di lavorare al sequel di The Thing - La Cosa di John Carpenter. 20 anni dopo, il concept artist Ron Ashtiani ci ha regalato una serie di raccapriccianti disegni di mostri che sono rimasti nell'ombra per troppo tempo. Progettato come follow-up survival horror del tie-in The Thing del 2002 di Computer Artworks, The Thing 2 avrebbe visto R.J. MacReady impersonato da Kurt Russel e il precedente protagonista Blake allearsi per combattere attraverso raffinerie, piattaforme petrolifere e aerei, affrontando versioni più letali delle creature aliene. Pubblicate ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 luglio 2021) Nel 2002, lo sviluppatore Computer Artworks ha cessato di lavorare aldi The- Ladi John Carpenter. 20 anni dopo, il concept artist Ron Ashtiani ci ha regalato una serie di raccapriccianti disegni di mostri che sono rimasti nell'ombra per troppo tempo. Progettato come follow-up survival horror del tie-in Thedel 2002 di Computer Artworks, The2 avrebbe visto R.J. MacReady impersonato da Kurt Russel e il precedente protagonista Blake allearsi per combattere attraverso raffinerie, piattaforme petrolifere e aerei, affrontando versioni più letali delle creature aliene. Pubblicate ...

