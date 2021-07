Tabellone Wta Palermo 2021 | Collins guida il seeding Presenti quattro azzurre

(Di venerdì 23 luglio 2021) Ilprincipale del Wta 250 di, evento siciliano di scena da lunedì 19 a domenica 25 luglio. Danielleil main draw come prima testa di serie, seguita immediatamente da Ljudmila Samsonova. Benin, corrispondenti a Giulia Gatto-Monticone, Lucrezia Stefanini, Lucia Bronzetti e Nuria Brancaccio. Di seguito tutti gli accoppiamenti delpalermitano, un evento italiano da non perdere, aggiornati turno per turno.WTA 250...

Il primo turno delfemminile In attesa di Giorgi e Paolini, stanotte (4:00 ora italiana) ... 34 anni compiuti da poco, dovrà tenere testa alla numero 13 della classifica, Anastasia ...... Ruse (reduce dalla vittoria aldi Amburgo. Chiuderà il programma, la partita Collins - Sharma. ... Di Lorenzo (USA)DI DOPPIO A. Panova (RUS) / J. Wachaczyk (GER) vs [2] A. Mitu (ROU) / R. ...PALERMO – Danielle Collins testa di serie n. 1 dei Palermo Ladies Open si è guadagnata in un’ora e venti minuti di gioco i quarti di finale del Country con il punteggio di 6-4 6-1. Per la prima volta ...A Palermo avanza la prima favorita Danielle Collins, ma l'attenzione italiana è tutta per Lucia Bronzetti, al secondo quarto di finale consecutivo. Sfiderà la rumena Ruse ...