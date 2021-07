Steam Deck venduti su eBay a prezzi stratosferici? La piattaforma blocca finalmente i bagarini (Di venerdì 23 luglio 2021) Valve ha annunciato pochi giorni fa Steam Deck, la console portatile dalle potenzialità di un vero e proprio PC gaming, venduto ad un prezzo accessibile. Anche se Steam Deck sarà disponibile non più alla fine dell'anno ma durante il secondo trimestre del 2022, in molti si sono fiondati per preordinarne un'unità sul sito ufficiale: tuttavia, la sua incredibile popolarità ha portato i bagarini ad interessarsi. Conseguentemente, su eBay sono già stati pubblicati diversi annunci dove i preorder sfiorano i 2.000 dollari, quando la versione più costosa ha un prezzo di 679 euro. Fortunatamente ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 luglio 2021) Valve ha annunciato pochi giorni fa, la console portatile dalle potenzialità di un vero e proprio PC gaming, venduto ad un prezzo accessibile. Anche sesarà disponibile non più alla fine dell'anno ma durante il secondo trimestre del 2022, in molti si sono fiondati per preordinarne un'unità sul sito ufficiale: tuttavia, la sua incredibile popolarità ha portato iad interessarsi. Conseguentemente, susono già stati pubblicati diversi annunci dove i preorder sfiorano i 2.000 dollari, quando la versione più costosa ha un prezzo di 679 euro. Fortunatamente ...

