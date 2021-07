Son | “Al Tottenham è come essere a casa Felice per questo rinnovo”

(Di venerdì 23 luglio 2021) Heung-Min Son, dopo ilcon ilfino al 2025, ha espresso la sua gioia nel corso di un’intervista rilasciata ai canali ufficiali della società inglese. “Era già un grande onore giocare qui da sei anni, il club mi ha mostrato un immenso rispetto e sono ovviamente moltodiqui. È, soprattutto con i tifosi, i giocatori, lo staff. Non c’è stata alcuna decisione. È stato facile. Sono cosìdiqui e cosìdi rivedere presto i fan”. FOTO: Twitter ...

Advertising

DiMarzio : #Tottenham, #Son ha prolungato il suo contratto di 4 anni. La soddisfazione del giocatore e di #Paratici - uvnsteady : RT @calcioinglese: UFFICIALE: Heung-min Son ha firmato il rinnovo contrattuale e resterà al Tottenham fino al 2025. Ci aspettano altri 4 a… - gxallavichx : RT @calcioinglese: UFFICIALE: Heung-min Son ha firmato il rinnovo contrattuale e resterà al Tottenham fino al 2025. Ci aspettano altri 4 a… - ArmandaGelsomin : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Tottenham, Son rinnova con gli Spurs per altre due stagioni - NMercato24 : Tottenham, Son rinnova fino al 2025. #Calciomercato #23luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Son Tottenham

Ilha annunciato il rinnovo di contratto per Heung - MinCon il futuro di Harry Kane sempre in bilico, con il Manchester City sempre sulle tracce del bomber inglese, ilsi cautela ......sul fronte calciomercato. Dopo le recenti indiscrezioni relative ad una cessione di Harry Kane al Manchester City, i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo almeno per Heung - MinSERIE A JUVENTUS - Lo Juventus Stadium riapre i battenti. L’impianto bianconero ha perso la sua incisività senza pubbli ...Il sudcoreano ha prolungato di quattro anni il suo contratto con gli Spurs: "Decisione facile, un onore giocare qui". Paratici: "Siamo felicissimi" ...