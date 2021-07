Sergio Mattarella quanto guadagna? Da quanti anni c’è e quando finisce il suo mandato?

Advertising

Coninews : Da #Tokyo2020 il videomessaggio di auguri dell'#ItaliaTeam per il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ch… - chetempochefa : Auguri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che oggi compie 80 anni ???? - SkyTG24 : Il #23luglio 1941 nasceva il Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @IvPalermo: Buongiorno ?? anche noi vogliamo fare gli auguri di Buon Compleanno al nostro amatissimo Presidente della Repubblica Sergio M… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @ManuelaBellipan: «L'Italia non può somigliare al Far West dove un tale compra un fucile e spara dal balcone colpendo una bambina di un… -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Mattarella

Intanto, poco prima della cerimonia, Da Tokyo è arrivato il videomessaggio di auguri degli azzurri per il compleanno del Presidente della Repubblica,. A realizzarlo le atlete e gli ...Oggi, 23 luglio, è una data importante per il presidente della Repubblica: ad augurargli un buon compleanno sono in tanti, dall'allenatore della Nazionale campione d'Europa ai ragazzi impegnati alle ...(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "Buon compleanno, presidente Mattarella. Da Lei ci sentiamo pienamente rappresentati, come medici e come cittadini. In lei riconosciamo una guida, garante di quei diritti e pri ...Giuseppe Di Pangrazio, si sono dati da fare per la salvaguardia dei Tribunali minori. Ricordo, infine, che anche il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita ad Avezzano, poco ...