Sergio Mattarella compie gli anni | il Presidente della Repubblica festeggia oggi il suo compleanno | sono 80 anni

(Di venerdì 23 luglio 2021) Venerdì 23 luglio il80. Un traguardo importante per chiunque, anche per una delle figure più importanti del Paese e molto amata dagli italiani. Li, quando l’Italia comincia la sua avventura olimpica e ha appena finito quella degli Europei di calcio con una vittoria. Un momento strategico anche per il suo mandato politico: il 3 agosto comincia infatti il semestre bianco, gli ultimi sei mesi del mandato del...

SkyTG24 : Il #23luglio 1941 nasceva il Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella - poliziadistato : Buon compleanno al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella. Garante della Costituzione sotto la quale operia… - elenabonetti : Auguri di buon compleanno al Presidente Sergio #Mattarella, con profonda riconoscenza per la sua vita al servizio d… - franciungaro : RT @s_piumarta: Tanti auguri per gli 80 anni di #SergioMattarella #23luglio ?? - asti_gioachino : RT @SkyTG24: Il #23luglio 1941 nasceva il Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella -

compie 80 anni. Una cifra tonda che per il presidente della Repubblica arriva nell'ultimo anno del suo settennato al Quirinale. Sarà un compleanno importante, che il capo dello Stato ...... al Presidente della Repubblica,, cogliendo l'occasione per sottolineare l'autorevolezza, l'integrità, la partecipazione profondamente umana con cui ha guidato la nostra nazione in ...Sergio Mattarella compie 80 anni: una vita in "sordina" , fedele alla Costituzione, rispettoso delle Istituzioni; ma anche un siciliano doc, empatico, riservato e simpatico, nonostante il ruolo che ri ...Giornata particolare per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, pranzo in famiglia. Gli auguri social dei Vip ...