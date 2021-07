“Sarei ipocrita a non dirlo”. Claudia Gerini, l’ex storico e papà di sua figlia si sposa. E questa è la sua reazione (Di venerdì 23 luglio 2021) “Prima che lo sappiate in altro modo, ve lo diciamo: ad agosto, Giglia e io ci sposiamo”. A parlare così è Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, ed ex compagno dell’attrice Claudia Gerini. Il cantante si è servito di Instagram per fare il grande annuncio. Poi, qualche hashtag. “Per sempre, amore, noi”. Non si conosce la data e dove si terrà il matrimonio. Federico Zampaglione e Giglia Marra stanno insieme dal 2017. “Vorrei che fosse in chiesa, pieno di gente. Vorrei che fosse il contrario del distanziamento sociale”, aveva confessato qualche tempo fa Marra, di quattordici anni più giovane del musicista. La coppia, allora, potrebbe scegliere di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) “Prima che lo sappiate in altro modo, ve lo diciamo: ad agosto, Giglia e io ci sposiamo”. A parlare così è Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, ed ex compagno dell’attrice. Il cantante si è servito di Instagram per fare il grande annuncio. Poi, qualche hashtag. “Per sempre, amore, noi”. Non si conosce la data e dove si terrà il matrimonio. Federico Zampaglione e Giglia Marra stanno insieme dal 2017. “Vorrei che fosse in chiesa, pieno di gente. Vorrei che fosse il contrario del distanziamento sociale”, aveva confessato qualche tempo fa Marra, di quattordici anni più giovane del musicista. La coppia, allora, potrebbe scegliere di ...

